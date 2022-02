Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos stoßen auf dem Heekeweg zusammen

Lübbecke (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr nach Gehlenbeck gerufen. Dort trafen die Polizisten auf zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und zwei beschädigte Pkws.

Den Angaben nach hatte ein 29 Jahre alter Fiat-Fahrer aus Lübbecke den Grenzweg in nördlicher Richtung befahren und stoppte an der Kreuzung Heekeweg / Burkampstraße / Siekenkampstraße seine Fahrt. Zeitgleich befand sich auf der Burkampstraße ein von links nahender Bus, der ebenfalls seine Fahrt verlangsamte. Daraufhin steuerte der Lübbecker seinen Wagen in den Kreuzungsbereich ein, wo es schließlich zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden fahrenden Toyota einer 30-jährigen Hillerin kam. Diese hatte den Heekeweg befahren.

Beide Fahrzeugführer wollten sich nach dem Unfall eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Zudem kümmerten sie sich selbst um den Abtransport der Autos.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell