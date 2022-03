POL-FR: Lörrach: Pedelec vor Fahrradgeschäft gestohlen

Freiburg (ots) - Farbschmierereien wurden am Montag, 28.03.2022 auf der L 163a in Riedern am Sand und Erzingen von einer Polizeistreife festgestellt. In drei verschiedenen Bereichen haben Unbekannte die Fahrbahn mit Schriftzügen besprüht. Ob die Farbe sich langfristig haltet und welcher Sachschaden dadurch entstand ist noch unklar, genauso wie der genaue Tatzeitraum. md/tb Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

