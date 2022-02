Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Stankt Leon Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl an Sattelzug

Stankt Leon Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22 und 07 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter auf dem beleuchteten Lkw-Stellplatz des Parkplatzes "Bucheneck" auf der BAB 6, das Steuergerät eines Kühlaufliegers im Wert von ca. 1.100 Euro. Die Box, in der sich das Steuergerät befunden hat, befand sich an der Stirnseite des Sattelaufliegers. Der 54-jährige polnische Lkw-Fahrer ruhe während des Diebstahls in seinem Fahrzeug und bemerkte den Diebstahl nicht.

