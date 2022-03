Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Tipps der Polizei - Abfälle in Waldstück entsorgt

Bild-Infos

Download

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl

Schwalmtal. Unbekannte entwendeten am Freitagmittag (11.03.), gegen 12 Uhr, einen Gussofen und das Gussrad einer Getreidemühle von einem Grundstück in der Straße "Am Berg" im Ortsteil Brauerschwend. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus - Tipps der Polizei

Homberg (Ohm). Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Stadtkirche" wurde am Dienstagnachmittag (15.03.), in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 16.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten eine rückwärtig gelegene, gekippte Terrassentür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie ein defektes I-Phone X und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Abfälle in Waldstück entsorgt

Schlitz. Ein Zeuge informierte die Polizei in Lauterbach am Dienstagvormittag (15.03.) über den Fund mehrerer augenscheinlich entsorgter Kunststoffkanister an einem Waldweg im Ortsteil Fraurombach. Rund 20 Kanistern, die nach derzeitigen Erkenntnissen teilweise noch mehrere Liter Altöl enthielten, entledigten sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 8. März und dem 15. März. Die Polizei in Lauterbach hat in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ordnungsamt die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Der Abfall wurde mittlerweile ordnungsgemäß durch die Stadt entsorgt.

Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell