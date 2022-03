Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen darunter ein 4 Monate alter Säugling

Alsfeld (ots)

Am 15.03.22 um 19:50 Uhr ereignete sich in Alsfeld an der Kreuzung An der Au / Schellengasse ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Der Geschädigte, ein 39 jähriger Familienvater aus Alsfeld war mit seiner 22 Jahre alten Frau und dem 4 Monate alten Säugling auf dem Nachhauseweg. Er befuhr mit seinem Opel Kadett (Oldtimer) die Straße an der Au und wollte die Schellengasse geradeaus überqueren. Die 53 jährige Unfallverursacherin aus Lauterbach befuhr mit ihrem VW Polo die Schellengasse, missachtete das Rotlicht der Ampelanlage und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug des Geschädigten zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - Sachschaden: 16000,- EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Vor Ort waren drei Rettungswagen und ein Notarztwagen eingesetzt. Alle vier Personen kamen mit leichten Verletzungen zur Beobachtung in die umliegenden Krankenhäuser.

