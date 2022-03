POL-OH: Dieseldiebstahl-Diebstahl-Einbruch-Fahrraddiebstahl-Diebstahl-Diebstahl-Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag-Polizei warnt-Pkw gestohlen-Einbruch-Rollerdiebstahl-Diebstahl-Handy gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Dieseldiebstahl

Hilders. In der Nacht zu Montag (14.03.) kam es auf einem Parkplatz im Milseburgweg zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen den Tankdeckel eines abgestellten Lkw auf und zapften circa 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 230 Euro. Hinweise zu dem Dieseldiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Neuhof. In der Zeit von Freitag (11.03.), 14 Uhr, bis Sonntag (13.03.), 15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Bahnhofstraße einen E-Scooter. Der schwarze Elektroroller des Herstellers "Six Degrees", Typ "Velo E 7" war zur Tatzeit ordnungsgemäß an einem Fahrradständer im Bereich des Bahnhofs angeschlossen. Der Wert des Scooters mit dem Versicherungskennzeichen "554 WRS" beträgt rund 400 Euro. Hinweise zu dem E-Scooter-Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Petersberg. In der Zeit von Sonntag (13.03.), 13.30 Uhr, bis Montag (14.03.), 6:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Schule in der Goerdelerstraße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume des Gebäudes und durchwühlten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Neuhof. Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch (09.03.) und Samstag (12.03.) ein grünes Mountainbike der Marke "Bulls", Typ "Sharptail 1" aus einer Garage in der Mittelstraße. Das Zweirad hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl eines Bauwagens

Fulda. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (11.03.) und Montagmorgen (14.03.) stahlen unbekannte Täter einen Bauwagen des Herstellers "Knauss" von einem umzäunten Firmengelände in der Richard-Müller-Straße. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-EO 5184 hat einen Wert von circa 7.000 Euro. Wie die Täter den einachsigen Bauwagen mit roter Deichsel von dem Gelände abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Motorroller

Fulda. Zwischen Samstagabend (12.03.) und Montagmorgen (14.03.) entwendeten Unbekannte aus einem Staufach eines weißen Motorrollers der Marke "Peugeot", Modell "Jet Force", einen Motorradhelm sowie Sportschuhe und einen Führerschein. Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 400 Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Schule in der Brüder-Grimm-Straße. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag - Polizei warnt

Hofbieber. Ein 39-Jähriger Mann aus dem Bereich Hofbieber erhielt am Dienstag (08.03.) einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines Kreditinstituts. Dieser schilderte dem Mann ein angebliches Sicherheitsproblem seines Kontos mit dem auch Online-Banking betrieben wird. Auf das Konto wäre widerrechtlich eine weitere EC-Karte bestellt worden. Um diese Kartenbestellung zu annullieren, müsse er die Löschung im Push-TAN-Verfahren bestätigen. Der Geschädigte genehmigte daraufhin auf seinem Mobiltelefon eingehende Push-TAN-Meldungen. Wenige Tage später stellte der 39-Jährige mehrere unbefugte Abbuchungen in vierstelliger Gesamthöhe auf seinem Konto fest.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon. - Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Pkw gestohlen

Kalbach. In der Nacht auf Freitag (11.03.) stahlen Unbekannte in der Sebastianstraße einen schwarzen Roller der Marke Jinan Qingqi mit dem grünen Versicherungskennzeichen UMX 314. Das Zweirad stand vor einem Wohnhaus und hatte einen Wert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend (08.03.) und Freitagmittag (11.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Landwehr" ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu mehreren Kellerräumen und stahlen verschiedene, eingelagerte Gegenstände, wie eine Skiausrüstung oder ein graues Mountainbike der Marke Bulls. Zudem stahlen sie aus dem Treppenhaus mehrere Sportschuhe der Marken New Balance, Nike und Onisuka Tiger. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.600 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher rund 100 Euro Sachschaden. Bei Ermittlungen am Tatort stellten die Beamtinnen und Beamten darüberhinaus Hebelspuren an einer Wohnungstür im Erdgeschoss und an der Eingangstür eines Nachbarhauses fest. Hier blieb es offensichtlich bei Einbruchsversuchen, mit Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Neuhof. In der Weichselstraße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag (12.03.) einen schwarzen Roller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 223-TTJ. Zur Tatzeit stand das Zweirad - im Wert von circa 400 Euro - auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Benzindiebstahl

Flieden. In der Schlüchterner Straße bohrten Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (06.03.) und Freitagnachmittag (11.03.) den Tank eines schwarzen Renault Clio auf und entwendeten circa 30 Liter Benzin. Der gestohlene Kraftstoff hat einen Wert von etwa 60 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich einer Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe zu einem Lebensmittelmarkt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy gestohlen

Fulda. Am Freitagabend (11.03.) entwendeten Unbekannte ein Handy "Samsung S20" auf dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Werne-von-Siemens-Straße im Ortsteil Malkes. Eine Frau hatte das Mobiltelefon auf einer Bank im Bereich der Kantine vergessen. Als sie das Fehlen des Geräts feststellte, war dieses vor Ort nicht mehr aufzufinden. Das Handy hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

