Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht an geparktem Fahrzeug

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (12.03.), 19 Uhr, bis Sonntag (13.03.), 12.10 Uhr, kam es in der Straße "Feuerbachplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren in einer Parkbucht gegen einen ordnungsgemäß geparkten, grauen Audi A4. Der abgestellte Pkw wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt, wobei Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Unfallflucht zum Nachteil eines Möbelgeschäftes - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (08.03.), gegen 18.20 Uhr, kam es in der Carl-Benz-Straße zu einer Unfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein Sattelzug mit polnischem Kennzeichen beim Rangieren gegen das Geländer eines dortigen Möbelgeschäftes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.03.), gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung "Lomo-Kreuzung" kommend in Richtung Sorga. In Höhe der Abfahrt "Hohe Luft" verlor der KTM-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch rutschte das Motorrad gegen ein Straßenschild und wirbelte Sand und Steine auf. Neben dem Schaden an dem Straßenschild wurde der BMW eines 25-jährigen Bad Hersfelders, der ebenfalls auf der B 62 fuhr, durch den aufgewirbelten Dreck beschädigt. Der leichtverletzte Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall Schaden in Höhe von rund 3.700 Euro.

Pkw am Fahrbahnrad angefahren - hoher Sachschaden

Hohenroda. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Hohenroda befuhr am Samstag (12.03.) gegen 22:45 Uhr die Ausbacher Straße in Richtung Ransbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der junge Mann mit seinem A 3 einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Chevrolet. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkendes Auto beschädigt

Wartenberg. Am Samstag (12.03.22) befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda gegen 3:50 Uhr die Lauterbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf der Straße stieß die Citroen-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Opel Adam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

