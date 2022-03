Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Garage eingebrochen - Unbefugt Wohnhaus betreten - Alpaka-Hengst von Koppel gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Mantel

Hersfeld-Rotenburg (ots)

In Garage eingebrochen

Philippsthal. Unbekannte brachen in der Zeit von Montag (07.03.) bis Mittwoch (09.03.) in eine Garage im Ufflanger Weg ein. Die Täter öffneten das elektrische Rolltor der Abstellräumlichkeiten auf bisher unbekannte Weise, entwendeten einen Bohrschrauber sowie einen Kompressor im Gesamtwert von circa 620 Euro und verschlossen das Garagentor wieder, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbefugt Wohnhaus betreten

Bebra. Ein Unbekannter betrat am Samstagnachmittag (12.03.), gegen 13.30 Uhr, unbefugt ein Haus In der Straße "Am Höberück". Als die Hausbewohnerin den Mann sah, ansprach und ihren Ehemann rief, flüchtete der Unbekannte aus dem Gebäude. Der Mann kann als jüngeren Alters, circa 1,75 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren, Bart an Wangen und Kinn sowie mit dunklerem Teint beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jeansjacke mit Fellkragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alpaka-Hengst von Koppel gestohlen

Philippsthal. Einen 11-jährigen Alpaka-Hengst entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (14.03.). Zur Tatzeit stand das Tier, das den Namen "Cosmo" trägt, auf einer Koppel oberhalb der Straße "Tiefenkeller". "Cosmo" ist schwarz und weißt an jeder Körperseite einen kleinen weißen Fellfleck auf. Ein Bild des Alpaka-Hengstes ist der Pressemeldung beigefügt. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Alpaka-Hengstes "Cosmo" oder dem Diebstahl geben können sowie Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder entsprechende Fahrzeuge am Tatort wahrnehmen konnten, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Niederaula. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-CB 798 eines Opel Corsa entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (14.03.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Mantel

Bebra. Zwei unbekannte Männer begaben sich am Montag (14.03.), gegen 11.30 Uhr, unbefugt in den Garten eines Grundstücks in der Lindenallee. Nach derzeitigen Erkenntnissen war einer der Männer lediglich mit einem schwarzen Kapuzenpullover und roten Schuhen bekleidet, als dieser den im Garten befindlichen Schuppen betrat. Kurze Zeit später verließ der Unbekannte die Hütte mit einem grauen Mantel. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des gestohlenen Mantels ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

