POL-OH: Versuchter Einbruch-Diebstahl-Kennzeichendiebstähle- Einbruchsversuch-Kennzeichen gestohlen-Diebstahl-Kennzeichendiebstahl-Feuerlöscher in Schule entleert-Pkw-Diebstahl-Gullydeckel geworfen

Versuchter Einbruch

Hünfeld. Zwischen Freitag (11.03.), 18 Uhr und Samstag (12.03.), 10 Uhr, kam es in der Hersfelder Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Stoffgeschäft. Unbekannte hebelten an der Eingangstür, um in das Geschäft einzudringen, was aber letztlich misslang. Dann schlugen die Täter gegen eine Scheibe neben der Eingangstür, was aber glücklicherweise ebenfalls nicht dazu führte, dass die Langfinger in das Geschäft gelangen konnten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Künzell. In der Keunestraße kam es in der Zeit von Montag (07.03.), 07.30 Uhr, bis Freitag (11.03.), 18.30 Uhr, zum Diebstahl eines Katalysators. Ziel der Langfinger war ein auf einem Speditionsparkplatz abgestellter Mercedes E-Klasse. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der ausgebauten Abgasreinigungsanlage beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Katalysatordiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstähle

Fulda. In der Zeit von Mittwoch (09.03.), 17 Uhr, bis Samstag, (12.03.), 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Pacelliallee - im Bereich eines Klinikums - die beiden amtlichen Kennzeichen BIR-XI 999 eines geparkten, schwarzen 3er BMW, mitsamt den zugehörigen Kennzeichenhalterungen.

In der gleichen Straße ereignete sich in der Zeit von Freitag (11.03.), 20.30 Uhr, bis Samstag (12.03.), 6.30 Uhr, ein weiterer Kennzeichendiebstahl. Auch hierbei entwendeten die Langfinger das vordere und hintere amtliche Kennzeichen VB-NB 2 eines schwarzen BMW M3.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Eiterfeld. Am Samstag (12.03.) kam es in der Straße "Pfaffenliede" zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter scheiterten jedoch an der Haustür, so dass sie nicht in das Haus gelangen konnten. Der Sachschaden, der dabei entstand, ist noch unbekannt. Hinweise zu dem Einbruchsversuch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Neuhof. Am Samstag (12.03.) kam es in Zeit zwischen 16.50 Uhr und 17.10 Uhr zum Diebstahl eines Versicherungskennzeichens. Ein 19-jähriger Neuhofer stellte seinen Motorroller auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Lindenplatz" ab. Bei seiner Rückkehr stellte der Rollerbesitzer fest, dass unbekannte Täter das grüne Versicherungskennzeichen "251 BKK" gestohlen hatten. Der Wert des Versicherungskennzeichens beträgt rund 50 Euro. Hinweise zu dem Kennzeichendiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Tann. Im "Hundsbacher Weg" kam es in Zeit von Samstag (12.03.), 20 Uhr, bis Sonntag (13.03.), gegen 11 Uhr, zum Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem Lkw. Die Langfinger entwendeten auf unbekannte Art und Weise circa 50 bis 100 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 150 Euro aus der Sattelzugmaschine. Darüber hinaus versuchten die Täter, auch Kraftstoff aus einem anderen Lkw in der gleichen Straße abzuzapfen, was aber misslang. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand dabei kein Sachschaden. Weitere Hinweise zu diesem Dieseldiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. In der Ulmenstraße kam es am Sonntag (13.03.), um 9.15 Uhr, zum Diebstahl beider Kennzeichen FD-AH 427, die an einem roten Opel Corsa montiert waren. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei unbekannte, etwa 1,70 Meter große Männer mit ihrem Fahrzeug neben den Wagen des Geschädigten fuhren, ausstiegen und die Nummernschilder entwendeten. Danach stiegen die beiden Unbekannten wieder in ihren Pkw und flüchteten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Täterfahrzeug kurze Zeit später erneut in der Ulmenstraße gesehen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen 3er oder 4er VW Golf, mit einer auffällig lauten Abgasanlage und polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Hinweise zu diesem Kennzeichendiebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Feuerlöscher in Schule entleert

Petersberg. Am Sonntag (13.03.) gelangten unbekannte Täter gegen 11.45 Uhr in das dortige Schulgebäude in der Goerdelerstraße und entleerten einen Pulverfeuerlöscher in einem Flur. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Weiterhin wurde der Griff einer Eingangstür eines anderen Gebäudeteils der Schule beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Diebstahl

Dipperz. Am Sonntag (13.03.), kam es zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr im "Alschberger Weg" zum Diebstahl eines blau-lilafarbenen Renault 19, der zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück stand. Der gestohlene Pkw hat einen Wert von circa 400 Euro. Weitere Hinweise zu diesem Pkw-Diebstahl bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gullydeckel gegen Glastür geworfen

Fulda. Am Montagmorgen (14.03.), gegen 5.15 Uhr, hoben unbekannte Täter in der Merkurstraße einen Gullydeckel zunächst aus der Halterung und trugen ihn zur Schiebetür eines dortigen Lebensmittelmarktes. Anschließend warfen die Unbekannten den schweren Gegenstand gegen die Eingangstür, so dass das Glas splitterte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern dadurch nicht, in das Geschäft einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Messner

