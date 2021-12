Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnhof Herne - Bundespolizei stellt 15-Jährigen mit Softairwaffe

Am Dienstagvormittag (30. November) kontrollierten Bundespolizisten aufgrund eines Hinweises am Bahnhof Herne einen 15-Jährigen. Bei der Durchsuchung stellten sie eine täuschend echt aussehende Pistole fest.

Gegen 10:40 Uhr informierte ein aufmerksamer Fahrgast die Polizei über einen Jugendlichen in einem Bus, welcher eine Softairpistole mit sich führen soll. Der Busfahrer wies die Einsatzkräfte nach dem Halt des Busses am Bahnhof Herne auf den Jugendlichen hin. Diese stellten den syrischen Staatsangehörigen in unmittelbarer Nähe. Laut Zeugenaussagen habe der 15-Jährige mit der Waffe im Bus herumgespielt, jedoch zu keinem Zeitpunkt auf Menschen gezielt.

Der Herner gab an, die Pistole von einem nicht näher bekannten 19-Jährigen erhalten zu haben. Diese Person konnte jedoch vor Ort durch die Einsatzkräfte nicht ermittelt werden. Die Beamten informierten die Eltern über den Vorfall, welche über den Anruf der Polizei nicht sonderlich erfreut waren.

In Absprache mit der Polizei Bochum leiteten Bundespolizisten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

