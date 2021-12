Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt von der Staatsanwaltschaft Bonn gesuchten Straftäter wegen eines versuchten Tötungsdeliktes fest

Aachen - Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag in einem Fernreisebus aus Belgien einen 29-jährigen Algerier, der mit 3 Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Bonn gesucht wurde, auf dem Rastplatz Königsberg an der BAB 44 festgenommen.

Der 29-Jährige war zuvor mit einem Fernreisebus eingereist und hatte sich bei den Beamten mit einer total gefälschten belgischen Identitätskarte ausgewiesen. Bei der Überprüfung in den nationalen Fahndungsbeständen bestanden gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bonn wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischem Diebstahls sowie Diebstahls. Wegen der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls wurde er vom Amtsgericht in Bonn im Jahr 2018 zu einer 2-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt und im Anschluss zur Festnahme ausgeschrieben. Wegen der zwei anderen Delikte bestanden Untersuchungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Bonn. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier wird er in die zuständige Justizvollzugsanstalt überführt werden.

