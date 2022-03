Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Mädchen sexuell angegangen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu zwei Fällen sexuellen Übergriffs kam es jüngst in Müllheim.

Bereits am Montag, dem 21.03.2022, in der Zeit zwischen 11.00 und 11.25 Uhr, kam es an der Bushaltestelle "Amtsgericht" bei der evangelischen Kirche in der Werderstraße zu einem Übergriff gegenüber einem 12-jährigen Mädchen.

Dabei sprach ein Mann das Mädchen an, verwickelte es in ein Gespräch und entblößte sich letztendlich vor ihr.

Am 28.03.2022, gg. 16.00 Uhr, trat ein Mann am Markgräfler Platz beim Verkehrsamt auf. Dieser näherte sich einem 15-jährigen Mädchen und entblößte sein Geschlechtsteil vor ihr.

Dieser Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 74-jJährigen, deutscher Staatsangehörigkeit.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Die Person befindet sich mittlerweile in einer psychiatrischen Einrichtung

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Vorfällen Angaben machen können, sich zu melden. Insbesondere werden ein Mann und ein männlicher Jugendlicher, die sich beim Vorfall am 21.03., in der Nähe der Bushaltestelle "Amtsgericht" aufhielten, gesucht.

Die Kriminalpolizei ist rund um die Uhr über T: 0761-882-2880 zu erreichen.

sk

