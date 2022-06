Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 14.06.2022, gegen 17:15 Uhr, wird der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldet, dass es an der Einmündung Albrecht-Dürer-Ring/Mahlastraße, etwa auf Höhe der Sparkasse, zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver durch einen PKW-Fahrer gekommen sei. Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass ein Opel Vectra vom Albrecht-Dürer-Ring nach rechts in die Mahlastraße eingebogen sei. Hierbei sei es beinahe zu einer Kollision zwischen dem PKW und einem Kind gekommen, welches zu diesem Zeitpunkt die Mahlastraße überquerte. Weiterhin sei der PKW bereits zuvor Schlangenlinien gefahren. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hinweise auf Alkohol-, Drogen-, oder Medikamentenkonsum bei dem Fahrer konnten nicht erlangt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach dem möglicherweise gefährdeten Kind, die Angaben zu dem geschilderten Verkehrsvorgang machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

