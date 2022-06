Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Randalierer

Mutterstadt (ots)

Am 13.06.2022, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über eine herumschreiende Person in der Ludwigshafener Straße in Kenntnis gesetzt. Dort konnte der amtsbekannte 60-jährige angetroffen werden. Er war offensichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille. Der 60-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

