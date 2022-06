Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ärger über Verkehrsvorgang endet mit Beleidigung

Speyer (ots)

Zu einer Beleidigung nach einem Verkehrsvorgang kam es am Montag um 14:20 Uhr in der Rulandstraße. Als ein 45-jähriger PKW-Fahrer von der Rulandstraße nach rechts in die Diakonissenstraße abbiegen wollte, musste er aufgrund eines von links kommenden Fahrzeuges stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Durch den abrupten Bremsvorgang gestört gefühlt hat sich offensichtlich eine hinter dem 45-Jährigen fahrende PKW-Fahrerin. Diese folgte dem Mann bis auf einen Parkplatz um ihn dort zur Rede zu stellen. Im Zuge von darauffolgenden Streitigkeiten beleidigte sie den 45-Jährigen und fuhr anschließend davon. Mithilfe des Kennzeichens werden nun Ermittlungen gegen die noch unbekannte Frau eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell