Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in eine Werkstatt in der Texas Avenue

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Büro einer Werkstatt in der Texas Avenue 14 ein. Ein Fenster wurde mit einem Stein eingeschlagen, eine Innentür aufgebrochen und beschädigt. Schränke wurden durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell