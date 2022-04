POL-EL: Werlte - 36-Jähriger ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Lingen (ots) - Am 8. April kam es zwischen 08.15 Uhr und 08.35 Uhr in Lingen in der Straße Grenzweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Up beschädigt. Am VW entstand ein Sachschaden von mindesten 1500 Euro. Der Verursacher, der mit seinem Fahrzeug den Grenzweg aus Richtung Sandbrinkerheidestraße befuhr, entfernte sich vom ...

