Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Raub gesucht

Meppen (ots)

Am 7. April gegen 20.20 Uhr kam es im hinteren Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Marienstraße in Meppen zu einem schweren Raub. Ein 23-Jähriger wurde zunächst von drei bisher unbekannten Tätern verfolgt. Nachdem diese ihn aufgefordert haben, stehen zu bleiben rannte der 23-Jährige davon. Als einer der Täter ihn einholte ist er zu Boden gestürzt. Der Täter habe ihm daraufhin unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und versucht, ihm die Geldbörse zu entreißen. Die beiden anderen Täter versuchten unter weiterer Gewaltanwendung den Rucksack des 23-Jährigen zu erbeuten. Dies sei aufgrund der starken Gegenwehr misslungen. Nachdem der 23-Jährige mehrfach laut um Hilfe schrie, sind die Täter geflüchtet. Die Täter erbeuteten die Geldbörse. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Unmittelbar vor der Tat ist der junge Mann auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden, welche sich mit ihren Fahrrädern in der rückwärtigen Anlieferungszufahrt zum K & K-Markt aufgehalten haben. Es ist davon auszugehen, dass die Jugendlichen wichtige Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Die beiden Jugendlichen und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen, unter der Rufnummer 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell