Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau, Geldautomat gesprengt

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten im Stadtteil Weisenau gesprengt.

Das auf dem Gelände eines Discounters freistehende SB Terminal einer großen Bank war gegen 04:10 Uhr Ziel von Tätern. Durch die Sprengung wurde Alarm bei einer Sicherheitsfirma ausgelöst die unmittelbar danach die Polizei Mainz verständigte. Sofort eingeleitete intensive regionale und überregionale Fahndungsmaßnahmen erbrachten bisher keine Erkenntnisse zu den Tätern. Zur Überprüfung, ob von dem Geldautomaten eine Gefahr durch möglicherweise Reste von Sprengstoff ausgeht, wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Diese konnten jedoch schnell Entwarnung geben, so dass Kriminaltechniker der Polizei Mainz weitere Untersuchungen am Tatort durchführen konnten. Der freistehende Gebäudekubus wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Dieser wird in den nächsten Tagen durch Sachverständige, zur Feststellung des Ausmaßes der Schäden und der Schadenssumme, begutachtet. Die Täter konnten durch die Tat an die Geldkassette gelangen und Geld erbeuten. Die Höhe der erbeuteten Geldsumme wird, wie in früheren Fällen auch, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten gemacht haben, sich zu melden. Hierbei sind besonders Personen mit Fahrzeugen von Interesse, die sich in den letzten Tagen ungewöhnlich in der Nähe des Geldautomaten verhalten haben. Hinweise können telefonisch an die Kriminalpolizei Mainz, 06131 - 65 3633 oder per Mail an kdmainz.kdd@polizei.rlp.de gegeben werden. Für anonyme Hinweise steht auch das Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz auf www.polizei.rlp.de zur Verfügung.

