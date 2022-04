Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Handtuch fing Feuer

Lingen (ots)

Am 10. April kam es gegen 18.00 Uhr in Lingen in der Straße Altenlingener Weg zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein Handtuch im Badezimmer eines Einfamilienhaus Feuer. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

