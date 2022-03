POL-OS: Bad Laer: Unbekannte brachen Milchautomaten auf

Melle (ots) - An einem geparkten VW Golf schlugen am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr unbekannte Täter die Scheiber der Beifahrertür ein. Anschließend entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt vom Beifahrersitz und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der schwarze Golf war zum Tatzeitpunkt auf dem Friedhofsparkplatz in Melle-Buer an der ...

