POL-LB: Ditzingen: Linienbusfahrer von alkoholisiertem 67-Jährigen beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem unangenehmen Fahrgast bekam es ein 52 Jahre alter Linienbusfahrer am Donnerstag gegen 20.00 Uhr in Ditzingen zu tun. Im Bus der Linie 623 hielt sich ein 67-Jähriger auf, der aufgrund seiner starken Alkoholisierung kaum fähig war sicher zu stehen und gehen. Trotzdem stand er während der Fahrt mehrfach auf und beleidigte auch den Busfahrer. Dieser alarmierte die Polizei. Am Bahnhof in Ditzingen wartete die Streifenwagenbesatzung auf den Bus. Als der Fahrer die Tür öffnete, konnten die Beamten mithören, wie der 67-Jährige den 52 Jahre alten Mann beleidigte. Ein Atemalkoholtest, den der Tatverdächtige durchführte, verlief positiv und ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

