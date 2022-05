Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Lagerhalle - Zeugen gesucht

Münchweiler a.d.Rodalb, Pirmasenser Straße (ots)

Am Samstag, den 30.04.2022, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr warfen unbekannte Täter eine Weinflasche an das Firmengebäude einer Elektrofirma am Ortseingang Münchweiler. Hierdurch entstand Sachschaden in Form eines Loches in der Metallfassade. Der Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich befinden. Weiterhin beschmierten diese die Fassade mit Rasierschaum, welcher jedoch rückstandslos entfernt werden konnte. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391/9160 oder per Mail pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen./pidn

