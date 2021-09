Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mit Scooter gestürzt + Unfälle mit Verletzten in Katzenfurt und Hermannstein + Flucht in Ulm + Kat ausgebaut + Scheibe eingeworfen + Aufbrüche scheitern +

Breitscheid-Rabenscheid: Mit Scooter gestürzt -

Eine Platzwunde sowie Schürfwunden an Händen und Beinen zog sich ein 44-jähriger Scooterfahrer nach einem Sturz zu. Der Driedorfer war am Samstag (04.09.2021), gegen 10.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Weideweg unterwegs und stürzte zu Boden. Sein Atemalkoholtest brachte es auf 3,34 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Dort übernahm ein Arzt die Blutentnahme. Den Driedorfer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ehringshausen-Katzenfurt: Linksabbiegerin von Sonne geblendet -

Sechs Verletzte sowie zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Samstagmorgen (04.09.2021) an der Abfahrt "Ober der Reinwies" der B277. Gegen 10.00 Uhr wollte die 84-jährige Unfallfahrerin mit ihrem Daihatsu von Edingen kommend nach links in das Industriegebiet abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah die Sinnerin einen entgegenkommenden Ford Mondeo. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Da zunächst nicht klar war wie stark die Beteiligten verletzen waren, entsendete die Rettungsleitstelle zwei Rettungswagen sowie zwei Notärzte an die Unfallstelle. Die Unfallfahrerin trug Prellungen davon und wurde im Dillenburger Krankenhaus weiterbehandelt. Die fünf Insassen im Mondeo erlitten lediglich leichte Verletzungen. Unter ihnen war auch ein knapp zweijähriger Junge. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Greifenstein-Ulm: In Hauseinfahrt geprallt und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag (03.09.2021) in der Erwin-Piscator-Straße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr vernahm ein Anwohner einen lauten Knall. Wie sich später herausstelle war der flüchtige Unfallfahrer in der Johann-Piscator-Straße in einer Hauseinfahrt gegen einen Bruchsteinpfosten sowie gegen eine Mülltonne geprallt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. In diesem Zusammenhang fiel ein vierachsiger Lkw mit roter oder weißer Plane auf - ob diese Beobachtung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, kann momentan noch nicht gesagt werden. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Kollision in der Johann-Piscator-Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau: Kat ausgebaut -

Unbekannte Diebe bedienten sich auf dem Pendlerparkplatz an der A49 an einem grauen Golf. Zwischen Freitag (03.09.2021), gegen 17.00 Uhr und Sonntag (05.09.2021), gegen 16.00 Uhr schnitten die Täter den Katalysator des Kombis ab und ließen ihn mitgehen. Ein neuer Kat wird etwa 300 Euro kosten. Die Sachschäden durch den Diebstahl können noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Scheibe von Vereinsheim eingeworfen -

Am zurückliegenden Wochenende suchten Vandalen das Vereinsheim des TSV Nauborn auf. Die Täter schleuderten einen Stein gegen eine Scheibe des Clubhauses. Eine neue Scheibe wird etwa 400 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (03.09.2021), gegen 23.30 Uhr und Sonntagnachmittag (05.09.2021), gegen 16.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Autoaufbruch scheitert -

Auf dem Parkplatz unterhalb der Grillhütte machten sich Diebe an einem schwarzen Renault Clio zu schaffen. In der Zeit von Samstag (04.09.2021), gegen 18.45 Uhr bis Sonntag (05.09.2021), 02.00 Uhr schlugen die Täter ein Fenster des Wagens ein. Im Inneren lag ein Hund, den die Diebe offensichtlich erst bemerkten, nachdem die Scheibe eingeworfen worden war. Vermutlich trauten sie sich deshalb nicht mehr den Wagen nach Wertsachen zu durchwühlen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Tür hält Einbrechern stand -

Auf Beute aus einer Metzgerei hatten es Unbekannte in der Nacht von Freitag (03.09.2021) auf Samstag (04.09.2021) am Schillerplatz abgesehen. Zwischen 18.15 Uhr und 06.10 Uhr hebelten sie an der Eingangstür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Die Aufbruchschäden beziffert die Polizei auf mindestens 300 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe am Schillerplatz beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: E-Biker übersehen -

Mit einem Rettungswagen ging es am Sonntagnachmittag (05.09.2021) für einen 61-jährigen E-Biker ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Fahrer eines Golfs hatte ihm in der Otto-Wels-Straße die Vorfahrt genommen. Gegen 13.00 Uhr bog der 38-jährige Golffahrer von der Straße "An der Schäfersheck" nach links auf die Otto-Wels-Straße ab und übersah den von links herannahenden Biker. Der Wetzlarer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen, prallte mit seinem Fahrrad in den Golf und stürzte zu Boden. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungssanitäter trug er eine Verletzung an der Schulter davon. Der ebenfalls in Wetzlar lebende Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon.

