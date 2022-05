Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung

Oberauerbach/Niederhausen (ots)

Zeit: 30.04.2022, 15:30 Uhr - 30.04.2022, 15:50 Uhr Ort: L 469 zwischen Oberauerbach und Wiesbach (Pfalz) OT Niederhausen SV: Eine 75-jährige Frau aus Neunkirchen befuhr mit ihrem grauen VW Golf die L 469 von Oberauerbach in Richtung Niederhausen. Die Fahrerin fiel durch eine unsichere Fahrweise auf, indem sie mehrfach mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn kam. Außerdem fuhr sie auch entgegen der Fahrtrichtung an einer Verkehrsinsel vorbei. In der Folge sei es in der Hauptstraße in Niederhausen zu einer Gefährdung eines bislang unbekannten Fahrzeugführers eines roten PKWs gekommen. Dieser musste infolge der Fahrweise der o.g. Fahrzeugführerin ein Ausweichmanöver einleiten um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf wurde die Fahrzeugführerin durch eine Funkstreife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei machte die Frau einen verwirrten Eindruck und war orientierungslos, weshalb sie nicht mehr in der Lage war, ihren PKW sicher im Straßenverkehr zu führen. Angehörige wurden verständigt, welche die 75-jährige Frau abholten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die 75-jährige Fahrerin eingeleitet. Aktuell liegen keine Hinweise den geschädigten Fahrzeugführer des roten PKWs vor. Ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell