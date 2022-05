Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rotlicht übersehen führt zum Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend, den 30.04.2022 gegen 21:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Turnstraße/Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 24-Jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem PKW die Turnstraße in Fahrtrichtung B270. Eine 61-Jährige Frau aus Pirmasens befuhr die B270, kommend von Waldfischbach in Fahrtrichtung Pirmasens und wollte nach links in die Zweibrücker Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich der Turnstraße/Zweibrücker Straße missachtete der 24-Jährige Pirmasenser aus Unachtsamkeit die Rotlicht zeigende Ampel und kollidierte hierdurch mit der entgegenkommenden Linksabbiegerin. Durch den Zusammenstoß waren beide PKW nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der 24-Jährige Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld, sowie einem Fahrverbot rechnen. |pips

