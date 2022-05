Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle von Geldbörsen

Pirmasens (ots)

Im Verlauf des Samstags, den 30.04.2022 kam es gegen 14:00 Uhr im Lidl Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße in Pirmasens zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hierbei wurde einer 84-Jährigen Frau aus Pirmasens die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche entwendet. Der Sachschaden beträgt hierbei ca. 200 Euro. Weiterhin kam es gegen 17:30 Uhr im Wasgau Einkaufsmarkt in der Carl-Schurz-Straße in Pirmasens ebenfalls zu einem Diebstahl einer weiteren Geldbörse. Hierbei wurde einer 37-Jährigen Frau aus Pirmasens ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Der Sachschaden hierbei beträgt ca. 110 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirma-sens@polizei.rlp.de |pips

