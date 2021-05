Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210528 - 0636 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dealer zwei Mal festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 4. Polizeireviers haben am gestrigen Donnerstag, den 27. Mai 2021, mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet durchgeführt und ertappten dabei mehrere Dealer beim Drogenverkauf. Einen 19-Jährigen nahm die Polizei sogar zwei Mal fest.

Bei den abendlichen Kontrollen im Bereich der Niddastraße und der Düsseldorfer Straße konnte gleich vier Mal der Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet werden. Nacheinander preisten junge Männer im Alter zwischen 17 und 24 Jahren ihre "Ware" auf der Straße an. Und nacheinander gerieten sowohl die Verkäufer als auch die Abnehmer des Marihuanas in die Kontrollen der eingesetzten Beamten und erhielten Anzeigen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Ein offenbar unbelehrbarer 19-Jähriger, der zunächst gegen 19.00 Uhr in der Niddastraße beim Handel mit Marihuana erwischt wurde, geriet knapp vier Stunden später ein zweites Mal ins Visier der Beamten, als dieser bei einem weiteren Deal an der Straßenbahnhaltestelle "Platz der Republik" seine Drogen an den Mann brachte. Da nun keine Zweifel mehr an einer Wiederholungsgefahr bestand, klickten für ihn endgültig die Handschellen.

Der junge Mann wurde nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

