Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, den 29.04.2022 auf Samstag, den 30.04.2022 kam es in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einem Diebstahl eines Kennzeichenpaars. Hierbei wurde das vordere, sowie hintere Kennzeichen (Ortskennzeichen Pirmasens) an einem geparkten roten VW Golf entwendet. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

