POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 27.04.2022 bis zum 28.04.2022 von circa 20:00 Uhr bis 07:30 Uhr gelang es bislang unbekannte/n Täter/n in die Büroräumlichkeiten einer Werkstatt in der Texas Avenue einzubrechen. Hierbei wurde eine Tür und eine Fensterscheibe beschädigt. Nach ersten Angaben wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirma-sens@polizei.rlp.de|pips Rückfragen bitte an: ...

