Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 29.04.2022, 15:25 Uhr - 29.04.2022, 15:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 66 SV: Ein bislang unbekannter Täter öffnete in einem Geschäft in Zweibrücken unbemerkt den auf dem Rücken getragenen Rucksack der 27-jährigen Geschädigten und entwendete hieraus die Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse Karten. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell