Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (30.11.) gegen 12:00 Uhr bemerkte eine 32-Jährige aus Bergisch Gladbach einen Einbruch in einen Bungalow in der Straße Milchbornhöhe in Bensberg, den sie am Vortag gegen 16:30 Uhr unversehrt verlassen hatte.

Die unbekannten Täter hebelten das Schlafzimmerfenster des Bungalows aus der Verankerung, durchwühlten Schlaf- und Ankleidezimmer der Bewohner und erbeuteten einen Tresor, der zuvor an einer Wand montiert war.

Genaue Angaben zum Inhalt des Tresors konnten aktuell noch nicht gemacht werden. Der Tatort wurde der Spurensicherung übergeben.

Einen versuchten Einbruch stellte zudem ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hand fest, der am Dienstag (30.11.) gegen 13:00 Uhr diverse Hebelspuren an der Hauseingangstür des Gebäudes bemerkt hatte, die am Vortag gegen 16:00 Uhr noch nicht vorhanden waren.

Da im Haus keine weiteren Spuren erkennbar waren, ist davon auszugehen, dass niemand ins Haus eindringen konnte. Die Polizei hat hier ebenfalls eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Bei möglichen Hinweisen zu diesen Taten wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

