Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer bei Unfall über Pkw geschleudert

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 28.04.2022, 17:30 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Hauptstraße 93. SV: Leichte Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in der Hauptstraße. Als eine 27-jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Zweibrücker Straße unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen musste, realisierte dies der nachfolgende Motorradfahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Seat-Ibiza auf. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige über den Seat hinweggeschleudert und schlug auf der Fahrbahn auf. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden an Armen und Beinen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Von schwerwiegenden Verletzungen blieb er glücklicherweise verschont. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 3.500 Euro, am Motorrad Schaden von rund 1.500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell