Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Missbrauch von Notrufen zu 600 Euro Geldstrafe verurteilt

Pirmasens (ots)

Ein 35-jähriger Pirmasenser wurde wegen Missbrauchs von Notrufen zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der Mann hatte in insgesamt 18 nachgewiesenen Fällen die Notrufleitung mit absolut unrelevanten Mitteilungen missbraucht. Damit hat er die Leitung für Menschen in echten Notlagen blockiert, obwohl er mehrfach auf diesen Umstand hingewiesen wurde. Dass es sich hierbei nicht um ein "Kavaliersdelikt" handelt, zeigt sich in der Höhe der Geldstrafe in Form von 60 Tagessätzen à 10 Euro.

