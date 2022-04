POL-PDPS: Zwei E-Scooter-Fahrerinnen beanstandet

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten am Mittwoch, zwischen 10:40 und 12:30 Uhr, einen in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz am Amtsgericht geparkten Skoda Oktavia. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein und wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per ...

mehr