Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Nachtrag zur Pressemitteilung - Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen - Polizei fährt Schwerpunkteinsätze in Singener Innenstadt

Singen (ots)

Nachdem es am 29.03.2022 in Singen im Bereich der Hegaustraße zu einer Auseinandersetzung kam bei der mehrere Personen verletzt wurden, hat die Polizei nun Unterstützung bei den Überwachungsmaßnahmen von der Bereitschaftspolizei bekommen. In den nächsten Wochen findet mit den Unterstützungskräften nun ein Schwerpunkteinsatz statt, bei dem die Polizei erhöhte Präsenz in der Singener Innenstadt zeigen wird. Ziel des verstärkten und deutlich sichtbaren Auftretens der Polizei ist insbesondere, aufkommende Streitigkeiten vornehmlich unter jüngeren Gruppen, frühzeitig zu verhindern oder sofort zu unterbinden. Mit der verstärkten Präsenz der Polizei soll auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder gestärkt werden. Die eingesetzten Polizeikräfte sind für die Dauer der Verstärkung dem Polizeirevier Singen unterstellt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Konflikt dauern indes noch an.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.03.2022: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen führt zu Großeinsatz der Polizei

Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen hat am späten Dienstagnachmittag bis in die frühen Abendstunden des Dienstags im Bereich Hegaustraße, Hadwigstraße beziehungsweis zur August-Ruf-Straße hin zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Gegen 16.30 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe ein, dass es im Bereich der Hegaustraße zu einer Schlägerei zwischen etwa 20 bis 30 Jugendlichen oder heranwachsenden Personen, möglicherweise auch noch mit mehr als 30 Beteiligten gekommen sei, die derzeit noch andauere. Mehrere sofort eingesetzte Polizeistreifen fanden den Sachverhalt bestätigt. Allerdings entfernten sich die Beteiligten beim Erkennen der Polizeistreifen teilweise in die angrenzenden Straßen, wo die Auseinandersetzung zunächst fortgeführt wurde. Mit weiteren hinzugezogenen Polizeikräften konnte die Lage schließlich soweit beruhigt und Beteiligte teils vorläufig festgenommen werden. Bei der Auseinandersetzung wurden unter den Beteiligten mehrere Personen verletzt, sodass auch Rettungskräfte hinzugezogen werden mussten, welche die verletzten Personen - nach ersten Erkenntnissen 10 Personen - ärztlich versorgten. Bei dem Polizeieinsatz musste auch Pfefferspray gegen einzelne Beteiligte eingesetzt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen - es könnte sich um eine Auseinandersetzung zweier verfeindeter Familienclans handeln - und den daran Beteiligten dauern an. Derzeit wird die Innenstadt Singen mit hohem Polizeiaufgebot bestreift, um einer möglichen weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden rivalisierenden Gruppen vorzubeugen. Gegebenenfalls wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell