Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Am Sonntag, 11.07.21, zwischen 00:30 und 05:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt an der Waldstraße im Ortsteil Hau ein. Aus der Werkstatt wurde nach bisherigen Kenntnissen eine Bohrmaschine, ein Akkubohrer und ein Winkelschleifer entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

