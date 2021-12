Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Baden Airpark

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Freitagabend, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle bei einem Flug nach Spanien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine gesuchte Person verhaftet. Gegen einen 55-jährigen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Insolvenzverschleppung. Er wurde nach der Vorführung beim zuständigen Amtsgericht in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell