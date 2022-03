Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw entwendet

Weimar (ots)

In der Cranachstraße parkte der schwarze BMW eines 66-jährigen Weimarers. Am Donnerstagmorgen stellte die Frau des Halters fest, dass der Wagen nicht mehr dastand. Unbekannte Täter entwendeten den schwarzen BMW X5 vermutlich in einer der Nächte zuvor. Der in Betracht kommende Zeitraum, in dem die Diebe zuschlugen, beläuft sich auf die vergangenen zwei Wochen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei Weimar unter 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell