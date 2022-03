Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtige Person

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er soeben in Stadtroda eine Person beobachten konnte, welche sich am ehemaligen E-Werk an einem Transporter zu schaffen macht. Danach legte der Mitteiler sofort auf und war auch nicht mehr für etwaige Rückfragen erreichbar. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden der vermeintliche Tatort und der umliegende Nahbereich akribisch geprüft. Jedoch konnten weder Personen, noch Beschädigungen an Fahrzeugen entdeckt werden.

