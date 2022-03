Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lieferant bestohlen

Weimar (ots)

Ein 37-jähriger Mann belieferte am Donnerstagmorgen einen Supermarkt in Weimar West. Während er die Lieferung für den Supermarkt sortierte und entlud, begaben sich ein oder mehrere unbekannte Täter zum Führerhaus des Fahrzeuges. Hier gelangten sie über die Beifahrerseite ins Innere und entwendeten aus einer Ablage zwei Geldtaschen. In diesen befanden sich die Tageseinnahmen anderer Märkte in bisher unbekannter Höhe. Der oder die Diebe flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen, die die Szenerie eventuell beobachtet haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.

