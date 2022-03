Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hoher Schaden nach Unfallflucht im Wendehammer - Polizei bittet um Hinweise ++ Vorfall an der Skaterbahn - Polizei bittet um Hinweise ++ Unter Marihuanaeinfluss am Steuer ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Hoher Schaden nach Unfallflucht im Wendehammer - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Sottrum. Nach einer Unfallflucht in einem Wendehammer der Rotenburger Straße ist am Donnerstagabend erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen hatten beobachtet, wie ein weißer Sattelzug gegen 22.15 Uhr dort manövriert habe. Dabei sei es durch den Sattelauflieger zur Kollision mit einem geparkten Toyota gekommen. Außerdem habe der Lkw im Wendhammer reichlich Erdreich aufgewühlt. Ein Zeuge gab an, dass der unbekannte Fahrer anschließend stark beschleunigt habe und davongefahren sei. Den Schaden an dem Toyota schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro. Bei dem flüchtigen Sattelzug soll es sich um eine weiße Zugmaschine und einen Auflieger mit weißer Plane gehandelt haben. An dem Fahrzeug seien polnische Kennzeichen angebracht gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

Vorfall an der Skaterbahn - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr an der Skaterbahn am Rotenburger Bahnhof ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Ein noch unbekannter, etwa 30 bis 40 Jahre alter und 180 cm großer Mann soll an der Anlage einem 16-jährigen Jugendlichen mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Unbekannte sei muskulös gewesen und habe eine Glatze gehabt. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer schwarzen Hose. Anschließend sei er in Richtung Innenstadt davongegangen. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Unfallflucht auf dem Netto-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Ärgerlicher Schaden ist am Donnerstagvormittag auf dem Netto-Parkplatz an der Zevener Straße bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen entstanden. Ein 77-jähriger Bremervörder hatte seinen grünen VW Golf zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr dort geparkt. Als er nach dem Einkaufen zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel seines Fahrzeugs. In seiner Abwesenheit dürfte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken damit kollidiert sein. Die Bremervörder Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Mit Lernführerschein im Lastwagen über die Hansalinie

Hollenstedt/A1. Einen britischen Lernführerschein hat ein 42-jähriger Lkw-Fahrer Beamten der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei in der Nacht zum Freitag bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate vorgelegt. Damit hätte er den von ihm geführten Transporter nicht fahren dürfen. Der Mann muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Aber auch gegen den Halter, der die Fahrt zugelassen hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt in Richtung Hamburg übernahm dann der Beifahrer, der eine gültige Fahrerlaubnis nachweisen konnte.

34-jähriger Autofahrer zum wiederholten Mal unter Drogenverdacht

Elsdorf/A1. Zum wiederholten Mal ist ein 34-jähriger Autofahrer vermutlich unter dem Einfluss von Rauschgift in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Sein Fahrzeug war den Beamten gegen 19.15 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg aufgefallen. Auf dem Gelände des Autohofs in Elsdorf erkannten sie auch diesmal bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Drogen. Das Ergebnis eines Urintests zeigte, dass der 34-Jährige zuvor Marihuana konsumiert haben dürfte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Unter Marihuanaeinfluss am Steuer

Stellheide/A1. Ein 38-jähriger Autofahrer ist am späten Donnerstagabend vermutlich unter dem Einfluss von Marihuana auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei wurde kurz vor 23 Uhr auf seinen Volvo aufmerksam. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Stellheide zeigte sich, dass der Mann zuvor Rauschgift konsumiert haben dürfte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell