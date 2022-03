POL-ROW: ++ Ärger an der Skaterbahn - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Nach einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr an der Skaterbahn am Rotenburger Bahnhof ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Ein noch unbekannter, etwa 30 bis 40 Jahre alter und 180 cm großer Mann soll an der Anlage einem 16-jährigen Jugendlichen mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Unbekannte sei muskulös gewesen und habe eine Glatze gehabt. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer schwarzen Hose. Anschließend sei er in Richtung Innenstadt davongegangen. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

