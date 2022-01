Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck gestohlen

Wachtendonk (ots)

Am Dienstagabend (18. Januar 2022) gegen 17:50 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bergstraße ein, indem sie auf den Balkon kletterten und ein Fenster auf "Kippstellung" öffneten. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Haus und erbeuteten Schmuck. Auf einem Überwachungsvideo sind die beiden Täter zu sehen, demnach handelte es sich um zwei männliche Personen. Einer der Männer trug einen hellen Kapuzenpullover, helle Jogginghosen und helle Sportschuhe, der zweite Täter war ebenfalls mit einem hellen Kapuzenpullover, einer hellen Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Er trug dazu dunkle Sportschuhe. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

