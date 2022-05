POL-PDPS: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeug ausgebrannt

Zweibrücken (ots) - Zeit: 30.04.2022, 21:38 Uhr Ort: Zweibrücken, Wattweilerstraße SV: Eine 53-Jährige Frau aus Köln befuhr mit ihrem Daihatsu Sirion in Zweibrücken die Wattweilerstraße bergab in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung von 2,71 Promille kollidierte sie mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 der 33-jährigen Geschädigten aus Zweibrücken. ...

