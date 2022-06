Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Birkenheide

Am 14.06.2022, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer befuhr die L454 in Fahrtrichtung Birkenheide. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Landstraße in entgegengesetzte Richtung und bog schließlich nach links in die Straße "In den Pfalzwiesen" ab. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitt. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Die 37-jährige PKW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, zwei weitere Insassen des PKW blieben unverletzt. Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf ca. 11.000EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

