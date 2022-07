Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tödlicher Arbeitsunfall in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände an der Europastraße in Bulmke-Hüllen ist am Montagmittag, 4. Juli 2022, ein 57 Jahre alter Mitarbeiter tödlich verunglückt. Der Mann aus Polen wurde gegen 12.45 Uhr von einem Gabelstapler erfasst und schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

