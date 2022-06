Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Kürten - 24-Jähriger rast unter Betäubungsmitteleinfluss rücksichtslos durch die Gegend und wird von Polizei gestoppt

Wermelskirchen/Kürten (ots)

Am Sonntagmittag (26.06.) gegen 12:15 Uhr fiel einem Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes ein Pkw der Marke BMW mit niederländischem Kennzeichen auf. Dieser fuhr von der L101 aus Richtung Dreibäumen kommend mit auffallend hoher Geschwindigkeit in den dortigen Kreisverkehr und bog in die L409 in Fahrtrichtung Dhünn ein. Der Polizist nahm mit einem zivilen Dienstkrad die Verfolgung auf.

Auf einer kurvenreichen Strecke geriet der BMW-Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr und überschritt dabei oftmals die zulässige Geschwindigkeit um mehr als das Doppelte, sodass das Quietschen der Reifen deutlich hörbar war. Durch seine gefährlichen Überholmanöver wurden zudem weitere Verkehrsteilnehmer zunehmend gefährdet.

In der Straße Morteln in Kürten reagierte der Fahrer schließlich auf die Anhaltezeichen des Polizisten und konnte kontrolliert werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 24-Jährigen mit niederländischer Staatsbürgerschaft, der mit seinem 26-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus der Niederlande stammend, unterwegs war.

Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten wurde ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 24-jährigen Fahrer durchgeführt. Das Ergebnis verlief positiv auf THC und Amphetamine. Daraufhin wurden der Führerschein des Niederländers sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Beamten nahmen den jungen Mann mit zur Wache, die er nach einer angeordneten Blutprobenentnahme wieder verlassen durfte. Da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro erhoben.

Wegen seines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit sowie der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Betäubungsmitteln kommen nun mehrere Anzeigen auf den 24-Jährigen zu.(st)

