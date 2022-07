Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungseinbruch in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Einbruch in ein Haus in der Ressestraße in der vergangenen Woche. Unbekannte verschafften sich Zugang zu der Immobilie und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugen, die etwas Auffälliges auf der Ressestraße, zwischen Vom-Stein-Straße/Ostring und Augustin-Wibbelt-Straße, im Zeitraum zwischen Sonntag, 26. Juni 2022, und Freitag, 1. Juli 2022, bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

