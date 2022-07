Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Zwei Verletzte nach versuchtem Tötungsdelikt in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Gelsenkirchenern im Alter von 24, 26 und 43 Jahren am Sonntag, 3. Juli 2022, um 16.05 Uhr auf der Ringstraße in Bulmke-Hüllen, sind der 24-Jährige und der 26-Jährige durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt worden. Die beiden Schwerverletzten wurden zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde in Tatortnähe durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Bei der Polizei Gelsenkirchen wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

